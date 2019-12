Zahlreiche Fälle in NRW : Bundesbank kennt „Movie Money“-Phänomen seit Monaten

Duisburg Fast täglich meldet die Polizei in NRW neue Fälle: Menschen versuchen, mit Filmgeld - „Movie Money“ - zu bezahlen. Die für Falschgeld zuständige Bundesbank in Frankfurt kennt das Phänomen schon länger.

In der vergangenen Woche waren entsprechende Fälle aus den Kreisen Höxter und Recklinghausen, dem Ennepe-Ruhr-Kreis, aus Wuppertal, Essen und Mülheim bekannt geworden. „Die Scheine sehen auf den ersten Blick echten Banknoten recht ähnlich, verfügen aber nicht über die üblichen Sicherheitsmerkmale und tragen den Aufdruck ‚Prop copy’ oder ‚Movie Money’ unter der Europaflagge“, erklärte die Polizei Essen am Freitag. „Dabei handelt es sich häufig um Scheine, die zum Beispiel in Film- und Theaterproduktionen oder in Zaubershows genutzt werden.“

Obwohl auf dem Filmgeld sogar auf englisch vermerkt sei, dass es „nicht legal“ und nur als Filmrequisite zu benutzen ist (“This is not legal. It's to be used for motion props.“), seien solche 5-, 10-, 20-, 50- und 100-Euro-Scheine in den Zahlungsverkehr eingebracht worden, teilte die Essener Polizei mit.