Vorstellungen, Tickets, Preise : Das erwartet Sie beim Musical „Moulin Rouge“ in Köln

Foto: dpa/Thomas Banneyer 19 Bilder Nachtclub-Flair im Moulin Rouge - Musical in Köln

Köln Die neue Attraktion am Rhein ist eine rote Mühle mit viel Magie. Der Musical Dome wurde für das neue Stück in einen Nachtclub nach dem Vorbild des legendären Moulin Rouge in Paris verwandelt. Hier sind die wichtigsten Infos.

Was erwartet die Zuschauer beim Musical „Moulin Rouge“?

Das Musical „Moulin Rouge“ im Musical Dom, Goldgasse 1, in Köln ist die erste nicht-englischsprachige Fassung des Stoffes, der auf dem Kinofilm „Moulin Rouge“ von Baz Luhrmann mit Nicole Kidman und Ewan McGregor basiert. Für die Kölner Fassung wurde der Musical Dome komplett umgebaut und in einen mondänen Nachtclub verwandelt. In dem Juke-Box-Musical kommen 75 Hits zum Einsatz von „Lady Marmelade“ über „Roxanne“ bis „Your Song“. Das Stück bietet mit einer tragischen und zugleich komisch inszenierten Geschichte hervorragende Unterhaltung.

Welche Auszeichnung hat „Moulin Rouge“ bekommen?

Das Musical läuft derzeit auch in London und New York. 2021 wurde es mit zehn Tony Awards ausgezeichnet – unter anderem für „Beste Regie“, „Beste Choreografie“, „Bestes Bühnenbild“ und „Bestes Kostümdesign“.

Was ist das Thema von „Moulin Rouge“?

„Moulin Rouge“ ist eine Liebesgeschichte, die 1899 im legendären Pariser Nachtclub in Paris spielt und zugleich ein Bekenntnis zur Diversität transportiert. Die Kurtisane Satine ist der Star des finanziell angeschlagenen Nachtclubs. Sie und der mittellose Schriftsteller Christian verlieben sich ineinander. Nachtclub-Besitzer Harold Zidler macht indes Geschäfte mit dem reichen Duke de Monroth, der den Nachtclub retten soll. Der Duke übernimmt den Club und fordert Satine für sich.

Wer sind die Darsteller und Macher?

Sophie Berner (Satine) und Riccardo Greco (Christian) spielen die Hauptrollen in dem Musical. Gavin Turnbull ist in der Rolle des Nachtclub-Besitzers Harold Zidler zu erleben. Gian Marca Schiaretti gibt den Duke de Monroth. Alvin Le-Bass und Vini Gomes spielen Toulouse-Lautrec und den Tango-Tänzer Santiago. Vier Unterweltdamen werden von Annakathrin Naderer (Nini), Olivia Irmengard Grassner (La Chocolat), Shanna Michelle Slaap (Arabia) und Tänzer:in Oxa verkörpert. Produzent ist Maik Klokow von Mehr-BB-Entertainment, Regisseur Alex Timbers. Die Choreografien sind von Sonya Tayeh, das Kostümdesign von Catherine Zuber.

Wann läuft das Musical und wie lange?

„Moulin Rouge“ ist eine Produktion der Unterhaltungsagentur Mehr-BB-Entertainment. Sie hat am 6. November 2022 Premiere gefeiert und ist eine Open-End-Produktion. Es gibt acht Vorstellungen pro Woche von dienstags bis sonntags.

Was kosten Tickets?

Karten kosten ab 49,90 Euro unter der Woche und an den Wochenenden ab 64,90 Euro. Die beiden Samstagsvorstellungen um 15 und 20 Uhr sind etwas teurer mit 89,90 Euro nachmittags und 99,90 Euro abends. Tickets kann man unter www.moulin-rouge-musical.de buchen.

(saja )