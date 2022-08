Unfall am späten Abend : Motorradfahrer bei Unfall in Oberhausen lebensgefährlich verletzt

Motorradfahrer bei Unfall in Oberhausen lebensgefährlich verletzt

Unfall am späten Abend

Oberhausen Bei einem Zusammenstoß in Oberhausen erlitt ein Motorradfahrer schwere Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Ein 34-Jähriger Duisburger ist in den späten Abendstunden in Oberhausen verunglückt. Ein 21-jähriger Autofahrer war Polizeiangaben zufolge mit seinem PKW auf der Duisburger Straße in Oberhausen unterwegs. Beim Abbiegen auf die Concordiastraße übersah der Mann dem Polizeibericht zufolge den 34-Jährigen Motorradfahrer aus Duisburg, der ihm entgegenkam.