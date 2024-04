Checkliste, Technik, Training Unfallrisiko steigt — So kommt man sicher in die Motorradsaison

Mit den ersten milden Tagen, meist um das Osterwochenende, starten viele Motorradfahrer in die Saison. Ablesen lässt sich das leider oft an den Polizeimeldungen, die dann vermehrt Unfälle mit Motorradbeteiligung aufführen. So auch in diesem Jahr: Bei einer Ausfahrt eines Motorradvereins am Karsamstag sind drei Fahrer bei einem Unfall in Dormagen verletzt worden. Einige Tage zuvor stürzte ein Motorradfahrer aus Düsseldorf auf einer Landstraße im Rhein-Sieg-Kreis und zog sich schwere Verletzungen zu.