Früher Start in die Saison : Vermehrt Unfälle mit Motorradfahrern

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Freitagabend in Hagen ein 40 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Foto: dpa/Alex Talash

Düsseldorf In den vergangenen Tagen verunglückten mehrere Motorradfahrer, bei Bielefeld starb ein Anwohner bei einem mutmaßlich illegalen Rennen. Experten fordern ein hartes Durchgreifen der Polizei und geben Tipps, wie der Start in die Zweirad-Saison gelingt.

Das gute Wetter in den vergangenen Tagen hat auch seine Schattenseiten: Die Zahl der Unfälle mit Motorrädern ist deutlich nach oben geschnellt. Am Freitagabend starb ein 40-jähriger Motrorradfahrer in Hagen bei einer Kollision mit einem Pkw. Laut Polizei war der Biker vermutlich deutlich zu schnell unterwegs. In Hiddenhausen bei Bielefeld sollen sich am Dienstag zwei Motorradfahrer ein illegales Rennen geliefert haben. Dabei wurde ein 58 Jahre alter Anwohner getötet und einer der beiden Fahrer schwer verletzt. Der andere flüchtete zunächst, am Samstag erließ die Polizei aber Haftbefehl gegen einen 18-Jährigen wegen Totschlags. Michael Lenzen, Vorsitzender des Bundesverbands der Motorradfahrer, verurteilt solches Kräftemessen von Bikern auf das Schärfste. „Das ist ein absolutes Unding“, sagt Lenzen. „Die Polizei muss dagegen genauso vorgehen wie bei illegalen Autorennen und diese Fahrer, die sich und andere gefährden, von der Straße holen.“

Tatsächlich treten immer wieder Biker an, die Grenzen ihrer Maschinen auszuloten. Meist würde dabei aber hintereinander eine vorher ausgekundschaftete Strecke auf Zeit gefahren, erklärt Lenzen. „Das ist ein Phänomen, das uns mit Sorge erfüllt.“ Denn in der Folge würde seitens der Polizei und der Kommunen mehr über Streckensperrungen diskutiert, statt gegen die skrupellosen Fahrer vorzugehen. Lenzen befürchtet, dass so wegen des Fehlverhaltens Einzelner auch diejenigen bestraft würden, die sich an die Regeln halten, weil beliebte Routen nicht mehr befahrbar seien. Das dürfe nicht sein, so der Verbandsvorsitzende. Denn auch in die Diskussion um die Lärmbelästigung, die vielerorts gerade im Umfeld beliebter Motorradstrecken geführt wird, ist seiner Meinung nach Bewegung gekommen.

Info Unfallzahlen generell leicht rückläufig Unfallstatistik Generell war die Zahl der Verkehrstoten laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2021 auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik vor 60 Jahren. Motorräder Der Trend spiegelt sich auch bei der Entwicklung der Unfallzahlen mit Motorradbeteiligung. So gab es bundesweit 2019 27.385 Verletzte bei Unfällen mit Motorrädern, 2020 waren es 25.546. Hauptverursacher von Unfällen mit Personenschaden waren Motorräder im Jahr 2019 in 14.994 Fällen, im Jahr 2020 in 14.655 Fällen. Die aktuellen Zahlen werden am Montag vorgestellt.

Mit Sensibilisierungskampagnen versuche der Verband gezielt, Fahrer anzusprechen und dazu aufzufordern, rücksichtsvoller zu fahren. „Wir haben Rückmeldungen aus verschiedenen Regionen, dass es auf den Straßen leiser geworden ist“, sagt Lenzen. Dazu beitragen würden beispielsweise auch veränderte Normen bei Neuzulassungen, die eine geringere Dezibelstärke vorschreiben. Solche Maßnahmen würde der Verband begrüßen, solange sie technisch umsetzbar seien. Dazu gehöre es auch, rechtliche Schlupflöcher für Lautstärke-Modifikationen zu schließen. „Letztendlich erreichen wir mit unseren Appellen aber nur die vernünftigen Fahrer“, sagt Lenzen. „Und diejenigen, die trotzdem mit Vollgas durch die Landschaft rasen, bringen alle anderen in Verruf.“ Mutwillige Lärmverursacher müssten daher zur Rechenschaft gezogen werden, fordert der Verbandsvorsitzende, der damit auch lärmgeplagten Anwohnern signalisieren will, dass sie mit ihren Problemen von der Mehrheit der Biker gehört werden.

Weil ältere Menschen teils ohne zusätzliche Fahrstunden mit ihrem Autoführerschein auch Leichtkrafträder bis 125 Kubikzentimeter fahren dürfen, sei der Altersschnitt bei den Motorradfahrern deutlich gestiegen, sagt Lenzen. Dieser Umstand sei aber nicht die Hauptunfallursache. „In den meisten Fällen geht es um Selbstüberschätzung, um mangelnde Erfahrung“, erklärt der Experte. „Das Leistungsvermögen entspricht nicht der eigenen Vorstellung, die man davon hat.“ Immerhin rund 30 Prozent der Unfälle ist auf nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen. Motorradfahren sei körperlich und geistig anspruchsvoll, fordere mehr Präsenz am Steuer als ein Auto. Deshalb müssten sich auch Wiedereinsteiger nach der Winterpause erstmal wieder an ihr Zweirad gewöhnen. Lenzen: „Besser ist es, eine Fahrstunde zu nehmen oder ein Sicherheitstraining zu absolvieren. Vor allem das Kurvenfahren erfordert viel Übung. Und richtig Spaß macht das Motorradfahren nur, wenn man es kann.“

Grundsätzlich empfiehlt der Vorsitzende des Motorradverbands, gerade zu Beginn der Saison für andere Verkehrsteilnehmer mitzudenken und vorausschauend zu fahren. Viele Autofahrer hätten die Zweiradfahrer so früh noch nicht auf dem Schirm. Rund 42 Prozent der von Autofahrern verursachten Motorradunfälle sind sogenannte „Sichtunfälle“. Hinzu komme, dass die Sonne zu dieser Jahreszeit noch sehr tief stehe und schnell blende, eine Gefahr für beide Seiten. Außerdem müsse sowohl auf die eigene als auch die Fitness des Gefährts geachtet werden. „Wer längere Zeit keinen Sport gemacht hat, sollte es langsam angehen lassen“, empfiehlt Lenzen. Zum Check gehört auch die Ausrüstung, die in gutem Zustand und vollständig sein sollte. Untersuchungen des ADAC zeigen, dass 75 Prozent der Unfallopfer nur einen Helm trugen. Nur 25 Prozent der Fahrer trugen einen kompletten Vollschutz – also Helm, Lederjacke und -hose, Handschuhe und passende Schuhe.