Mehrere schwerverletzte Personen Zahlreiche Motorrad-Unfälle am Wochenende in NRW

Bei überwiegend schönem Sommerwetter ist es am Wochenende zu zahlreichen Motorrad-Unfällen in Nordrhein-Westfalen gekommen. In Bochum stürzte ein 55-Jähriger am Samstagmorgen mit seinem Gefährt nach einer Kollision mit einem Auto und verletzte sich schwer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 63 Jahre alte Fahrerin des Wagens sei von einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr eingefahren.