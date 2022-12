Motor Show in Essen Auto-Tuner mit Umsatzrückgang - dafür mehr Interesse an E-Auto-Tuning

Der Verband vertritt rund 100 größere Tuning-Unternehmen in Deutschland mit einem Jahresumsatz von rund einer dreiviertel Milliarde Euro. Die Essen Motor Show, die am Samstag beginnt, ist nach eigener Einschätzung die bedeutendste Messe für Tuning und Motorsport in Europa mit rund 500 Ausstellern.