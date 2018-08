Morsbach-Rom: Kuh büxt aus und bleibt auf Dach stecken

Morsbach-Rom Der nächtliche Ausflug einer Kuh hat am Freitagmorgen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Das ausgebüxte Tier endete nämlich auf dem Dach eines Hauses.

Aufregung am Freitagmorgen in Morsbach-Rom bei Gummersbach: Eine Kuh war in der Nacht durch ein Loch im Zaun von ihrer Weide ausgebüxt, einen Hang hinuntergetrabt und dann ausgerechnet auf das Wellblechdach einer am Hang stehenden Veranstaltungshalle gelaufen.