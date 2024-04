Bonner Landgericht fällt Urteil Vertrauenslehrer aus Morsbach missbrauchte Schüler

Das Bonner Landgericht hat am Freitag einen ehemaligen Lehrer aus Morsbach im Oberbergischen Kreis wegen sexuellen Missbrauchs von Schülern in 13 Fällen zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Zwischen 2003 und 2021 hatte der damalige Vertrauenslehrer demnach drei minderjährige Schüler missbraucht – darunter auch in einem besonders schweren Fall - und von ihnen pornografische Fotos angefertigt. Dem ältesten, mittlerweile 31 Jahre alten Ex-Schüler, der auch als Nebenkläger auftrat, muss er insgesamt 10.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Der Staatsanwalt hatte zuvor knapp sechs Jahre Haft gefordert.