Unfall in Morsbach : 13-Jähriger wird in NRW unter Arbeitsmaschine eingeklemmt und stirbt

Gummersbach Ein 13-Jähriger ist nach einem Unfall auf einem ungeteerten Feldweg unter einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine begraben worden. Die hinzugerufenen Sanitäter konnten den Jungen nicht mehr retten.

In Morsbach in Nordrhein-Westfalen ist ein 13-Jähriger unter einer Arbeitsmaschine eingeklemmt worden und gestorben. Der Jugendliche aus Forst bei Wissen befuhr am Dienstagnachmittag mit der selbstfahrenden Maschine einen ungeteerten Feldweg, wie die Polizei des Oberbergischen Kreises in Gummersbach mitteilte.