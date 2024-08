WDR in Köln zuständig „Morgenmagazin“ bringt am Donnerstag immer dieselben Beiträge – was ist da los?

Gewerkschafter wollen mit dem erneuten Warnstreik den Druck auf die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen erhöhen, die schon länger in mehreren ARD-Häusern laufen. Am Freitag soll es nach Angaben der Gewerkschaft Verdi die nächsten Gespräche zum WDR geben. Der WDR ist die größte ARD-Anstalt. Verdi hatte zu einem 24-Stunden-Warnstreik aufgerufen, der in der Nacht zu Donnerstag begann. Auch die lokalen Hörfunk-Nachrichten waren am Morgen betroffen. Dort gab es ebenfalls Einschränkungen durch den Warnstreik.