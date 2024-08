Urteil in Bielefeld gefallen Mordprozess ohne Leiche – Unternehmer aus Habgier getötet?

In einem Mordprozess ohne Leiche hat das Landgericht Bielefeld den 38-jährigen Angeklagten zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Nach der sicheren Überzeugung des Gerichts habe der Indizienprozess eindeutig gezeigt, dass der Angeklagte den Unternehmer aus Hüllhorst in Ostwestfalen vor knapp einem Jahr aus Habgier getötet habe, sagte der Vorsitzende Richter Sven-Helge Kleine in der Urteilsbegründung.