Getötete 28-Jährige 62-jährige Mönchengladbacherin festgenommen – Mordfall von 1991 in Dortmund

Mehr als 33 Jahre nach dem Mord an der Dortmunderin Heike Kötting hat es eine zweite Festnahme gegeben. So sei am Montag eine heute 62-Jährige in Mönchengladbach in der Wohnung ihres Ehemannes festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging ein Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes, hieß es weiter.