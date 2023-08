Cold Case Claudia Knapp Durchbruch im Stewardessen-Mord von Velbert nach 16 Jahren

Noch heute, 16 Jahre später, bewegt der Mord an der Stewardess Claudia Knapp die Menschen – und das nicht nur in Velbert, wo sie am 1. Februar 2007 erschlagen in ihrer Wohnung in der Innenstadt aufgefunden worden ist. Ihr Sohn, damals 14 Jahre alt, hatte die 47-Jährige entdeckt, als er von der Schule nach Hause gekommen war. Schnell stand fest: Claudia Knapp war einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Und nur vier Tage darauf hatte sich der von ihr getrennt lebende Ehemann in seiner Wohnung erschossen. Hinweise, dass er der Täter gewesen sein könnte, fanden die Ermittler nicht.