Prozess am Landgericht Mordanschlag auf Dortmunder Lehrer geplant – Freispruch bestätigt

Viereinhalb Jahre nach einem geplanten Mordanschlag auf einen Dortmunder Lehrer hat das Landgericht einen der Beteiligten erneut freigesprochen. Schon in einem ersten Prozess Mitte 2020 hatte die Jugendkammer des Landgerichts keine Strafe verhängt, weil der Jugendliche ihrer Ansicht nach freiwillig und damit strafbefreiend vom Mordversuch zurückgetreten war. Nachdem der Bundesgerichtshof den Freispruch in der Revision aufgehoben hatte, musste nun eine andere Jugendkammer erneut über den Fall verhandeln. Am Montag verkündeten auch diese Richter einen Freispruch.