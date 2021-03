Rassistisches Motiv : Mordanklage nach Messerattacke von Dresden erhoben - 55-Jähriger aus Krefeld unter den Opfern

Am Tatort in der Dresdner Altstadt hatten die Ermittler das Messer des tatverdächtigen Syrers sichergestellt (Archivbild). Foto: dpa/Roland Halkasch

Karlsruhe/Krefeld Nach der offenbar islamistisch motivierten Messerattacke von Dresden im Oktober hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben. Abdullah A. H. H soll in der Dresdner Altstadt auf zwei Touristen aus NRW eingestochen haben.

Nach der offenbar islamistisch motivierten Messerattacke von Dresden im Oktober hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben. Abdullah A. H. H. sei des Mordes, des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung hinreichend verdächtig, teilte die Bundesanwaltschaft am Donnerstag in Karlsruhe mit.

Der mutmaßliche Täter soll am 4. Oktober vergangenen Jahres in der Dresdner Altstadt auf zwei Touristen aus Nordrhein-Westfalen eingestochen haben. Ein 55-jähriger Mann aus Krefeld starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Sein 53-jähriger Lebensgefährte überlebte schwerverletzt. Der Täter hatte zunächst unerkannt entkommen können, das Motiv war unklar. Am Tatort wurde aber das Messer gefunden. Am 20. Oktober wurde der Verdächtige gefasst.