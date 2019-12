Prozess um gepfändeten Mops : Gericht bestellt Gutachten zum Gesundheitszustand von „Wilma“

Münster Im Prozess um den gepfändeten und über Ebay verkauften Mops „Edda“ will das Landgericht Münster einen Gutachter beauftragen. Außerdem sollen Zeugen gehört werden.

Ein Gerichtssprecher sagte am Mittwoch, in dem Streit um Schadenersatz werde Anfang März 2020 weiter verhandelt. Klägerin Michaela Jordan hatte die als gesund, geimpft und entwurmt angepriesene Hündin Ende 2018 von einem Vollstreckungsbeamten der Stadt Ahlen für 690 Euro gekauft. Das Tier - sie hat es umbenannt in „Wilma“ - sei aber krank gewesen und habe unter anderem mehrere teure Augen-Operationen benötigt. Die Stadt solle ihr die Kaufsumme rückerstatten, außerdem bisher angefallene und auch künftige Behandlungskosten bezahlen.