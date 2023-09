Über 150 Ballonteams Montgolfiade in Warstein startet am Samstagabend

Das Festival in der Sauerlandstadt dauert bis zum 9. September. Ballon-Piloten und -Pilotinnen aus aller Welt werden erwartet. Gut 150 Ballone in vielen Farben und Formen sollen bei dem Familienfest aufsteigen - darunter auch ein Dino, Bärenkopf oder Feuerwehrauto. Zu dem Großereignis treffen sich Ballonfahrer seit 1986 regelmäßig in Warstein. In den letzten drei Jahren war die Montgolfiade aber ausgefallen.