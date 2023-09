Über 150 Ballonteams Montgolfiade in Warstein gestartet – Event bis 9. September

Die 30. Warsteiner Internationale Montgolfiade mit mehr als 150 Ballon-Teams ist nach einer wetterbedingten Verschiebung am Samstagabend gestartet. Der erste Massenstart begann planmäßig gegen 18 Uhr, wie eine Sprecherin des Veranstalters sagte. Alle Ballons, die starten wollten, seien in der Luft. Es gebe allerdings so viele Zuschauer, dass alle, die am Abend noch mit dem Auto für das Feuerwerk anreisen wollten, darum gebeten würden, nicht oder nur zu Fuß zu kommen.