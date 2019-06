Bundespolizei in Montabaur : ICE-Strecke Frankfurt-Köln war wegen herrenlosen Koffers gesperrt

Bundespolizei in Montabaur

olizeibeamte sperren die Zugänge zum ICE-Bahnhof in Montabaur ab. Foto: dpa/Thomas Frey

Montabaur Die Bundespolizei hat am Donnerstagnachmittag die ICE-Strecke Frankfurt-Köln wegen eines herrenlosen Koffers mehr als zwei Stunden lang gesperrt.Ein Mann soll ihn abgestellt haben.

Im Frankfurt solle ein Mann den verdächtigen Hartschalenkoffer in einen ICE abgestellt haben und verschwunden sein, sagte der Trierer Bundespolizeisprecher Stefan Döhn. Der Mann werde gesucht. Am frühen Donnerstagabend gab der Sprecher Entwarnung. In dem Koffer habe sich normales Reisegepäck wie Kleidung und Waschzeug befunden. Die Sperrung der Bahnstrecke wurde wieder aufgehoben.