Negativpreis Das sagt Haribo zur „Mogelpackung des Jahres“ für die Goldbären

Die Goldbären von Haribo wurden im vergangenen Jahr 100 Jahre alt. Zeitgleich wurden die Gummibärchen im Handel rund 14 Prozent teurer. Der Hersteller hat die Füllmenge der „Goldbären"-Tüte von 200 auf 175 Gramm reduziert – bei gleichbleibendem Preis. Auch andere Produkte und Sorten von Haribo wurden teurer. Für diesen Schritt belegte der Süßwarenhersteller bei der „Mogelpackung des Jahres“ Platz vier. Die Verbraucherzentrale Hamburg hatte Verbraucher aufgerufen, sich an einer Abstimmung zu beteiligen. Mit insgesamt 34.293 abgegebenen Stimmen nahmen im Vergleich zum Vorjahr mehr als doppelt so viele Verbraucher an der Wahl teil. Zehn Prozent von ihnen stimmten für die Goldbären.