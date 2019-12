Obdachloser aus Mönchengladbach : Lebenslange Haft wegen versuchten Mordes – Mann wollte ins Gefängnis

Oldenburg Weil ein Obdachloser in die Obhut der Justiz wollte, hat er einen Radfaher angefahren und schwer verletzt. Sein Plan ging auf, er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.

Ein 62 Jahre alter Obdachloser wollte ins Gefängnis – und kommt ins Gefängnis: Das Landgericht Oldenburg hat den Mann am Dienstag wegen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hatte im Juni absichtlich einen Radfahrer angefahren und schwer verletzt. Nach Angaben eines Gerichtssprechers zeigte der Angeklagte in seinem letzten Wort so etwas wie Reue. Er stellte in Aussicht, dass seine Rentenzahlungen an das Opfer gehen sollten.