Mann verletzt im Krankenhaus : Massenschlägerei zwischen Fans von Borussia Mönchengladbach und FC Köln

Mönchengladbach Am späten Samstagabend haben sich Fans von Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln laut Polizei eine Massenschlägerei geliefert. Ein Mann wurde dabei verletzt.

Fans der rivalisierenden Bundesliga-Vereine Borussia Mönchengladbach und 1. FC Köln haben am Samstagabend gegen 22 Uhr einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Fans lieferten sich auf einem Parkplatz am Gathersweg im Mönchengladbacher Stadtteil Neuwerk eine Massenschlägerei, wie die Polizei am Sonntagmorgen berichtet.