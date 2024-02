Krötenwanderung in NRW „In Mönchengladbach laufen sie fleißig“

Milde Nächte und regnerisches Wetter bringen im späten Winter die Kröten zum Wandern. An vielen Orten bauen Naturschützer Zäune am Straßenrand auf, weil die Tiere auf dem Weg zu Laichgewässern oft auf Straßen totgefahren werden. An den Zäunen fallen die Tiere in Eimer im Boden und werden dann von Helfern über die Straße gebracht. „Nicht selten kommen an einem Teich mehrere Tausend Tiere an“, sagt Monika Hachtel, Fachfrau des NRW-Naturschutzbundes Nabu für Amphibien- und Reptilienschutz, in Bonn. In Nordrhein-Westfalen würden mehrere Hundert Krötenzaunanlagen von Naturschützern betreut.