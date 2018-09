Mönchengladbach: Kea Schmidt-Bodenstein und Dennis Bruijn gewinnen Plus-Size-Model-Wettbewerb

Mönchengladbach Bei einem Schönheitswettbewerb in Mönchengladbach wurden am Wochenende die schönsten Plus-Size-Models Deutschlands gekürt. Sowohl „Fräulein Kurvig“ als auch „Mister Big“ kommen aus NRW.

„Deutschlands schönste Kurven“ finden sich in Nordrhein-Westfalen, zumindest ist dies das Ergebnis eines Wettbewerbs: Kea Schmidt-Bodenstein aus Borken und „Mister Big“-Männermodel Dennis Bruijn aus Tönisvorst wurden am Samstagabend bei der bundesweiten Fashion-Gala „Fräulein Kurvig“ in Mönchengladbach gekürt. Auf Platz zwei und drei kamen Nora Lux aus Drensteinfurt (ebenfalls Nordrhein-Westfalen) und Alexandra Walz aus Nagold in Baden-Württemberg. Zur Jury gehörten Designer, Modemacher und -agenten.