Kaum jemand hat es mitbekommen Drohne fliegt über Stadion bei EM-Testspiel in Mönchengladbach – was dahinter steckt

„Wir als NRW-Polizei sind, was diese Technik betrifft, bundesweite vorne dabei. Alle anderen Bundesländer machen das auch. Es gibt ein abgestimmtes Konzept“, sagte Reul. „Das beinhaltet in erster Linie eine Verbotszone für solche Flugobjekte rund um ein Stadion, in dem gespielt wird – in einem Radius von 3,6 Kilometern. „Alles, was darein fliegt, wird sofort ins Auge genommen. Wenn es eine Drohne mit nicht zu erkennenden oder bösen Absichten ist, übernimmt sofort die Drohnen-Abwehr-Einheit“, so Reul. Diese sei während der EM an allen Spielstätten in NRW stationiert.