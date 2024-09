Möhnesee Sorge um Fische – Ruhrverband leitet Sauerstoff ins Wasser

Aus Sorge vor einem möglichen Fischsterben will der Ruhrverband in den nächsten Wochen Sauerstoff in mehrere Talsperren im Sauerland leiten. An der Möhnetalsperre und in der Hennetalsperre seien Sauerstofftanks aufgestellt und Schläuche verlegt worden, um im Notfall schnell reagieren zu können, teilte der Ruhrverband mit. Die Belüftung des Wassers im Herbst sei eine Vorsichtsmaßnahme, mit der man in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht habe.