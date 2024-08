Niederländische „Mocro-Mafia“ Bonner Polizist soll in Drogenkrieg verwickelt sein – 25-Jähriger suspendiert

Bonn/Köln · Der Streit im Drogenkomplex um die „Mocro-Mafia“ weitet sich auch nach Bonn aus. Ein Polizist steht im Verdacht, in die Vorfälle verwickelt zu sein. Was sind die Hintergründe und was wird dem jungen Mann vorgeworfen?

15.08.2024 , 10:33 Uhr

Von Nicolas Ottersbach