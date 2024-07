Drogenkonflikt schwappt auf NRW über Große Sorge um Sicherheit im deutsch-niederländischen Grenzraum

Der deutsch-niederländische Grenzraum scheint sich zunehmend zu einem immer größer werdenden Kriminalitätsschwerpunkt internationaler Banden zu entwickeln. Nachdem nun auch die marokkanische Mafia offenbar versucht, ihre Interessen in NRW durch Sprengungen und Geiselnahmen im Milieu durchzudrücken, sorgen sich immer mehr Menschen um die innere Sicherheit des Landes. 18 Bundestagsabgeordnete der CDU aus Nordrhein-Westfalen wollen diese Entwicklung nicht länger hinnehmen und haben Bundesinnenminister Nancy Faeser (SPD) einen gemeinsamen Brief geschrieben, in dem sie Faeser zum Handeln auffordern. Das Schreiben liegt unserer Redaktion vor. Was darin steht und worum es dabei geht.