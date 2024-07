Zusammenhang mit Cannabis-Legalisierung? „Die ‚Mocro-Mafia‘ streckt ihre Fühler nach NRW aus“

Die Ermittlungsbehörden in Nordrhein-Westfalen sind alarmiert: Nach mehreren Explosionen und einer Geiselnahme in Köln-Rodenkirchen am 5. Juli detonierte in der Nacht zu Donnerstag in Düsseldorf ein Sprengsatz vor einem Geschäftshaus in der Innenstadt. Es ist die siebte Explosion innerhalb von drei Wochen in NRW. Nach vorläufigen Erkenntnissen der Kölner Polizei, die auch im Düsseldorfer Fall die Ermittlungen übernommen hat, stehen sowohl die Geiselnahme als auch die Explosionen im Zusammenhang mit Auseinandersetzungen zwischen Drogenbanden. Die Taten sollen auf das Konto der niederländischen „Mocro-Mafia“ gehen. „Mocro“ ist ein Slangwort für Marokko, weil viele Mitglieder aus Nordafrika stammen.