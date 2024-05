Mobilfunk-Messwoche Bürger in NRW sollen Funklöcher aufspüren

Damit die Handynetze besser werden, sollen Nordrhein-Westfalens Bürgerinnen und Bürger Messungen mit ihrem Smartphone vornehmen. Die sogenannte Mobilfunk-Messwoche, zu der das Landeswirtschaftsministerium und die Bundesnetzagentur aufgerufen hatten, startete am Samstag und geht bis nächsten Samstag (25. Mai). Benutzt werden soll die Breitbandmessung-App der Bundesnetzagentur, in der es eine Funkloch-Funktion gibt: Hat man keine Verbindung, dokumentiert die Applikation den Ort. Die Daten sollen dabei helfen, die Netzplanung zu verbessern und Funklöcher zu schließen. Die Messwoche fand in NRW erstmals im Mai 2023 statt, damals machten 36.000 Menschen mit.