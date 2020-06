Der Alltag von Tönnies-Mitarbeitern : „Arbeit, Schlaf, Arbeit, Schlaf“

Rheda-Wiedenbrück Zwei ehemalige Tönnies-Mitarbeiter aus Bulgarien schildern die Arbeitsbedingungen im Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück: Ständige Nachtschichten, unerträgliche Kälte und Schikanen von Vorgesetzten.

Auch ein Kollege von Stefan hat nach wenigen Monaten bei Tönnies aufgehört. Seine Erinnerungen prägt vor allem eins: „Es war sehr kalt im Schlachthof“, sagt Ivan*. Das ist ein Muster, das sich durch die Berichte der zwei Bulgaren ziehen – beide erzählen immer wieder von der Kälte. Auch in einem Bericht des Landesministeriums für Arbeit aus dem Jahr 2019 ist davon die Rede. Das körperlich anstrengende Arbeiten bei niedrigen Raumtemperaturen von unter zwölf Grad führe bei den zu langen Arbeitszeiten zu „gravierenden Gesundheitsschädigungen“, so ein Ergebnis des Berichts. 30 Fleischbetriebe in NRW wurden dafür überprüft, bei 85 Prozent von ihnen fand man „gravierende Mängel“. Ob auch der Tönnies-Schlachthof kontrolliert wurde, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Stefan erzählt bei der Frage nach der Wohnung eine andere Geschichte. Er hat in den Unterkünften eines Subunternehmers gelebt. „Das war schon in Ordnung, alles normal“, sagt er immer wieder. Die Bedingungen, die er beschreibt, würden nicht viele Menschen in Deutschland normal nennen. In der Nähe von Rheda-Wiedenbrück hätten 20 Menschen in einem Haus mit drei Stockwerken gewohnt. „Zwei in jedem Zimmer, das hat schon gepasst“, sagt Stefan. Das war im ersten Monat, danach wurde es enger. In vier Zimmern schliefen acht Menschen, Küche und Bad teilten sie sich.