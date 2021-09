Mit Schreckwaffe bedroht : Polizist schießt in Dortmund 17-Jährigem in den Arm

Polizist schießt in Dortmund 17-Jährigem in den Arm

Dortmund Ein Polizist hat einen 17-Jährigen angeschossen, nachdem er von diesem mit einer Waffe bedroht wurde. Die Waffe erwies sich später als Schreckschusspistole. Nun soll geprüft werden, ob der Teenager in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden soll.

Die Polizei in Dortmund hat einen 17-Jährigen angeschossen, der Beamte mit einer Waffe bedroht haben soll. Er kam mit einer Schusswunde am Arm in ein Krankenhaus, es bestehe aber keine Lebensgefahr, teilte die Polizei am Montag mit. Im Anschluss an den Vorfall stellte es sich heraus, dass es sich um eine Schreckschuss-Waffe gehandelt haben soll, die einer scharfen Waffe ähnlich sei, hieß es.