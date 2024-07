Für die Wasserqualität Mit Filtern und Chemie – Landtag in NRW kämpft gegen Legionellen

Als „sofortige Reaktion“ seien Wasserhähne in einigen Büros mit Filtern versehen worden. Das Sachverständigen-Institut habe zudem empfohlen, „das Trinkwassernetz des Kern C nochmals einer chemischen Desinfektion zu unterziehen.“ So könne „davon ausgegangen werden, dass auch hier die Legionellenbelastung für einen längeren Zeitraum wieder erheblich reduziert sein wird“, heißt es in der E-Mail an die Betroffenen. Im Gebäudeteil C sind unter anderem Büros der SPD-, Grünen- und FDP-Fraktion untergebracht.