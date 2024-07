Spielpause bei der EM Mit diesen Filmen und Serien überbrücken Sie die fußballfreien Abende

Los Angeles wird immer wieder gerne als Filmkulisse in Szene gesetzt, sehr schön zum Beispiel in Quentin Tarantinos letztem Film „Once Upon a Time…in Hollywood“. Der neuen Apple-TV-Serie „John Sugar“ gelingt es ebenfalls, die Atmosphäre der Stadt einzufangen, vor allem das Licht, das dort wirklich eine besondere Stimmung erzeugt. Erzählt wird die Geschichte eines etwas mysteriösen Detektivs, der im Auftrag eines großen Hollywood-Produzenten eine junge Frau sucht. Colin Farrell spielt diesen John Sugar herrlich altmodisch, immer elegant gekleidet und nie in einer Situation verlegen, egal, ob es um die richtigen Worte oder Taten geht. Wie die alten „Film-noir“-Detektive kommentiert Sugar aus dem Off, beschwört seine Vorbilder auch in Filmschnipseln herauf und kurvt in einer Corvette Stingray durch die Stadt der Engel. Man folgt diesem aus der Zeit gefallenen Protagonisten gerne, weil Farrell ihm Schmerz und Würde verleiht, die Handlung des Achtteilers bleibt aber etwas nebulös und nimmt am Ende der sechsten Folge eine abstruse wie überflüssige Wendung. Bis dahin aber ersetzt „John Sugar“ dank seiner fabelhaften Schauwerte den nächsten L.A.-Trip.