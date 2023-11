Ausflug im historischen Luxuszug Mit dem Rheingold zum Weihnachtsmarkt

Der sagenumwobene Nibelungenschatz musste als Namenspate herhalten für den wohl luxuriösesten Zug aus deutscher Produktion, den Rheingold. Er war 1928 die Antwort auf eine Schienenlegende wie dem Orient-Express und sollte vor allem eine betuchte Klientel standesgemäß befördern. Vom Fährhafen Hoek van Holland ging es damals entlang des Rheins bis in die Schweiz, einem beliebten Reiseziel der britischen Oberschicht. Fast 100 Jahre später fährt der Rheingold immer noch, allerdings nur zu speziellen Anlässen und mit Eisenbahn-Romantikern und -Nostalgikern als Gästen. Am Samstag heißt es am Düsseldorfer Hauptbahnhof: „Einsteigen bitte!“ Das Ziel der (noch nicht ausgebuchten) Tagesfahrt: der Frankfurter Weihnachtsmarkt.