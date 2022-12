Wie Kirchengemeinden in NRW Energie sparen Mit Strickhandschuhen hinter dem Altar

Die Bistümer in Nordrhein-Westfalen raten, Kirchen auf maximal fünf Grad Celsius zu heizen. „Üblich war bislang eine Temperatur von etwa 10 Grad“, sagt eine Sprecherin des Bistums Münster. „Dazu muss man allerdings wissen, dass Kirchengebäude wegen ihrer in der Regel dicken Mauern nur langsam auskühlen.“ Insofern seien diese fünf Grad anders zu bewerten als fünf Grad in einer Wohnung. So oder so: „Die Besucherinnen und Besucher können sich darauf einstellen, dass die Temperatur in den Kirchen spürbar kälter sein wird und es empfiehlt sich, wärmere Kleidung anzuziehen“, sagt ein Sprecher des Bistums Essen. Pro Grad Temperatursenkung würden zehn Prozent Einsparung erzielt, heißt es in den Handlungsempfehlungen – je nach Kirchengröße sind das zwischen 1000 und 30.000 Kilowattstunden Energie pro Jahr und Grad.