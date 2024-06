Mit dem Auto zum EM-Spiel Parkplätze an EM-Stadien selten ausgelastet

Nicht nur die allgemeine Fußballeuphorie während der Europameisterschaft wächst derzeit, auch der Frust über An- und Abreise zu den Stadien nimmt zu. Was unter anderem daran liegt, dass DFB und UEFA die nachhaltigste EM aller Zeiten ausrichten wollen. Das Parkplatzangebot an den Arenen ist stark eingeschränkt, statt mit dem Wagen sollen die Fans mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen. Nur ist dieser nicht in allen Städten gleichermaßen in der Lage, das hohe Fahrgastaufkommen in kurzer Zeit zu bewältigen. „Die Anhänger müssen auch im weiteren Verlauf der EM mit sehr vollen Bussen und Bahnen rechnen und sollten genügend Zeitpuffer einplanen“, sagt Thomas Müther, Sprecher des ADAC Nordrhein.