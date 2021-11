Missglückter Karnevals-Scherz : Feuerwehr muss Mann aus Handschellen befreien

Engelskirchen Ein missglückter Karnevals-Scherz in Engelskirchen hat Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen: Die Einsatzkräfte mussten einen Mann von Handschellen befreien, die er sich in einer Kneipe vom Sicherheitsdienst ausgeliehen hatten.

Wie ein Feuerwehrsprecher am Freitag sagte, war der Mann am Donnerstagabend offenbar von seiner Partnerin vorne an den Händen gefesselt worden. Allerdings hatte der Security-Mann gar keine Schlüssel dabei. Die Polizei rückte an, konnte aber auch nicht helfen.