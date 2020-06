Missbrauchsnetzwerk in NRW : Ermittler stoßen auf Spuren von mehr als 30.000 Verdächtigen

Missbrauchsnetzwerk in NRW

Düsseldorf Im Missbrauchskomplex in NRW sind die Ermittler auf Spuren von mehr als 30.000 Verdächtigen gestoßen. Der Falls um das Pädokriminellen-Netzwerk hatte seinen Ausgang in Bergisch Gladbach genommen.

Es gehe bei den 30.000 Verdächtigen sowohl um die Verbreitung und den Besitz von Kinderpornografie, aber auch um konkrete Missbrauchstaten. Das hat NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) am Montag in Düsseldorf mitgeteilt.

In Foren und Messengerdiensten gingen die Pädo-Kriminellen ganz unverhohlen mit ihren Missbrauchstaten um, heizten sich an und gäben sich Tipps.

Bislang gab es allein in NRW 52 Beschuldigte in dem Verfahren. Unverändert sitzen elf Verdächtige in Untersuchungshaft, gegen acht Männer wurden bereits Anklagen erhoben.