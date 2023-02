Urteil im Missbrauchsfall Wermelskirchen Marcus R. muss für lange Zeit ins Gefängnis

Sollte der Angeklagte Marcus R. noch gehofft haben, zumindest nicht zu einer Sicherungsverwahrung verurteilt zu werden, so hat sich diese Hoffnung nun zerschlagen: Der 45-Jährige muss für 14 Jahre und sechs Monate in Haft und anschließend in Sicherungsverwahrung. Mit diesem Urteil bleibt die 2. Große Strafkammer des Kölner LandgerichtsKostenpflichtiger Inhalt nur wenig unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Sie hatte 14 Jahre und zehn Monate Haft gefordert.