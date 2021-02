Täter gestehen : Missbrauchskomplex Münster - zwei Männer zu Haftstrafen verurteilt

Das Landgericht Münster hat am Freitag im Missbrauchskomplex von Münster zwei Männer aus Hannover zu Haftstrafen verurteilt. Beiden wurde schwerer sexueller Kindesmissbrauch vorgeworfen.

Im Missbrauchskomplex Münster hat das Landgericht Münster am Freitag zwei Männer aus Hannover zu Haftstrafen verurteilt. Ein 30-Jähriger muss für neun Taten des schweren sexuellen Missbrauchs für 7 Jahre und 9 Monate ins Gefängnis, ein 50 Jahre alter Mann für zwei Fälle für 4 Jahre und 3 Monate, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Beide Verfahren wurden getrennt und zum Schutz der Opfer weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Im Fall des älteren Mannes war eine Wohnung in Hannover der Tatort. Dort hat er nach Überzeugung des Gerichts den Ziehsohn des 27 Jahre alten Hauptangeklagten im Missbrauchskomplex Münster im Herbst 2019 vergewaltigt. Im Fall des 30-Jährigen waren die Tatorte unter anderen in Münster, Hannover und auf Sylt. Beide jetzt verurteilten hatten die Taten gestanden und so dem heute elfjährigen Opfer eine Zeugenaussage vor Gericht erspart.