Revision verworfen Urteil gegen Angeklagte im Missbrauchskomplex Münster rechtskräftig

Das Landgericht Münster hatte vier Männer wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in mehreren Fällen zu Gesamtfreiheitsstrafen von 10 bis 14 Jahren verurteilt und ihre Unterbringung in der Sicherungsverwahrung angeordnet. Sie hatten ihre pädosexuellen Neigungen demnach seit längerer Zeit ausgelebt. An einem Wochenende im April 2020 hätten sie sich anlässlich des Geburtstags eines der Angeklagten in einer Gartenlaube getroffen, um sich über Tage an zwei fünf und zehn Jahre alte Jungen zu vergehen. Das ältere Kind sei zu diesem Zweck auch sediert worden.