Missbrauchskomplex Münster : Staatsanwalt fordert 14 Jahre Haft für Hauptangeklagten

Münster Im Missbrauchskomplex Münster hat die Staatsanwaltschaft am 48. Prozesstag gleich für mehrere Angeklagte hohe Haftstrafen gefordert. Auch sollen alle dem Plädoyer zufolge anschließend in eine Sicherheitsverwahrung.

Am 48. Prozesstag sprach sich die Staatsanwaltschaft für weitere Haftstrafen aus, wie ein Sprecher des Landgerichts Münster am Dienstagnachmittag mitteilte. Nach dem Willen der Anklage soll ein Mann aus Hannover (36) für zehn Jahre ins Gefängnis, ein 43-Jähriger aus Schorfheide in Brandenburg für elf Jahre und sechs Monate, ein Mann (31) aus dem hessischen Staufenberg für zwölf Jahre.