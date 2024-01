Mit Fotos der Täter Neue Suche nach Opfern im Missbrauchskomplex Münster

Bei den Opfern soll es sich laut Polizei um zwei Brüder handeln, die zu Beginn der Bekanntschaft mit den beiden Männern etwa 9 und 12 Jahre alt waren. „Die Tatverdächtigen sollen den Ermittlungen zufolge im Laufe der Zeit das Vertrauen der Familie der Opfer gewonnen, Familienfeiern besucht und gemeinsam an Urlauben in den Niederlanden und in Dänemark teilgenommen haben“, so die Polizei am Mittwoch.