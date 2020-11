Unter Ausschluss der Öffentlichkeit : Erste Zeugen sagen im Prozess zum Missbrauchskomplex Münster aus

Münster Im Mammutverfahren gegen die Schlüsselfigur und vier weitere Angeklagte im Missbrauchskomplex Münster sind am Donnerstag vor dem Landgericht Münster die ersten Zeugen vernommen worden – erneut unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Drei Polizeibeamte wurden hinter verschlossenen Türen befragt. Sie sollen an der Sichtung von beim 27-jährigen Hauptbeschuldigten Adrian V. sichergestellten Datenträgern beteiligt gewesen sein. Auch an einer Durchsuchung bei dem Münsteraner haben die Beamten mitgewirkt. Im großen Sitzungssaal A23 des Landgerichts war eigens eine Leinwand aufgehängt worden, um dort Fotos als Beweismaterial zeigen zu können. Hier sollen demnächst auch Teile der 30 Stunden an Videomaterial gezeigt werden, das den schweren Kindesmissbrauch durch Adrian V. zusammen mit drei weiteren mitangeklagten Männern in einer Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in Münsters Norden dokumentieren soll.