Missbrauchskomplex Münster : 45-jähriger Angeklagter aus Berliner äußert sich

Die Ermittler werfen dem 45-Jährigen aus Berlin (li.) den schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes in drei Fällen und das Besitzverschaffen von kinderpornografischem Material in fünf Fällen vor. Foto: dpa/Guido Kirchner

Münster In Münster ist am Mittwoch ein weiterer Prozess im Missbrauchskomplex gestartet. Zum Schutz des Opfers findet er weitgehend hinter verschlossenen Türen statt. Der 45-jährige Angeklagte hat sich zu den Vorwürfen geäußert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilte am Mittwochmittag ein Gerichtssprecher mit. Der Prozess wird zum Schutz der Opfer weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Die Anklage der bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen wirft dem Berliner den schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes in drei Fällen sowie den Besitz von kinderpornografischen Schriften in fünf Fällen vor.

Bei dem Opfer soll es sich um einen heute elf Jahre alten Jungen aus Münster handeln, der in dem gesamten Komplex wiederholt Opfer von schweren sexuellen Missbrauchshandlungen geworden ist. Laut Anklage soll der Junge im Juni 2019 in Hannover und im August und Dezember 2019 in Münster von dem Angeklagten im Beisein seines im Hauptverfahren angeklagten 27-jährigen Pflegevaters missbraucht worden sein. Bis zum 7. Mai hat das Landgericht Münster in diesem Nebenverfahren fünf weitere Termine angesetzt.

Münster ist neben Lügde und Bergisch Gladbach einer von drei großen Tatkomplexen in Nordrhein-Westfalen, die seit dem Jahr 2019 aufgedeckt wurden. Es geht dabei um sexuelle Gewalt an einer Vielzahl von Kindern und um große Netzwerke mit zahlreichen Beteiligten und Opfern. In dem Tatkomplex gibt es über 40 Tatverdächtige, von denen rund 30 in Untersuchungshaft sitzen. Etwa 30 Kinder sollen Opfer geworden sein. Im Hauptprozess vor dem Landgericht Münster werden im Frühjahr die Urteile erwartet.

(top/dpa)