Missbrauchskomplex Lügde Zeugenbefragungen werfen offene Fragen auf

Im „Untersuchungsausschuss Kindesmissbrauch“ des Düsseldorfer Landtags zum Tatkomplex Lügde stellen sich Fragen zu möglichen Familienmissbrauchsnetzen rund um den Haupttäter. Warum entsprechende Hinweise von Polizei und Jugendamt aus dem benachbarten Northeim in Niedersachsen 2019 von der Ermittlungskommission in Bielefeld zunächst als nicht belastbar eingestuft worden waren, konnte am Freitag bei der Zeugenbefragung allerdings nicht aufgeklärt werden.