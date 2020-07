Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach : Polizei könnte nur Bruchteil der Täter in erwischen

Hamburg Im Kampf gegen massenhaften Kindesmissbrauch im Komplex Bergisch Gladbach dürften die Ermittler nach eigener Aussage wohl nur einen Bruchteil der Täter erwischen. Insgesamt gehen die Ermittler von tausenden potenziellen Tätern aus.

"Angesichts der zahlreichen technischen und rechtlichen Hemmnisse wäre es ein Erfolg", am Ende eine dreistellige Zahl an Tatverdächtigen strafrechtlich verfolgen zu können, sagte der Kölner Oberstaatsanwalt Markus Hartmann dem Magazin "Spiegel" laut Vorabmeldung vom Freitag.

Allein in den vergangenen eineinhalb Jahren deckten Ermittler mehrere schwere Missbrauchsserien an Kindern auf. So wurden auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde jahrelang zahlreiche Kinder missbraucht. Bei Ermittlungen in Münster deckte die Polizei Anfang Juni ein Netzwerk von Pädokriminellen auf. Die Straftaten und ihr Ausmaß lösten bundesweit Entsetzen aus.