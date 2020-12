Prozess in Köln : Chat-Administrator im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach verurteilt

Köln Ein 38-Jähriger aus dem Schwarzwald hatte 2018 eine Chatgruppe auf einem anonymen Messengerdienst eingerichtet. Damit soll er Dritten Kinderpornografie verschafft haben.

Laut Urteil hatte die Chatgruppe, die zeitweise 76 Mitglieder zählte, dem „Austausch von kinderpornografischen Bildern und dem Erfahrungsaustausch über aktive Missbrauchshandlungen“ gedient. Unter den Teilnehmern befanden sich mehrere Männer, die im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach bereits verurteilt wurden. Einer davon war Jörg L., der als eine zentrale Figur in dem Geflecht gilt. Eine Durchsuchung in seinem Haus in Bergisch Gladbach hatte die Ermittlungen in dem Komplex ins Rollen gebracht.